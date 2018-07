Punane sekund, 10/10: Kiiruse ületamine (Eesti 2017)

Surmaga lõppenud liiklusõnnetuste puhul mängib enamasti peamist rolli kiiruse ületamine. Saates käsitletavad kaks traagilist juhtumit kolme hukkunuga on karmiks meenutuseks, et märgid pole tee äärde niisama püsti pandud. Kuidas peaksid pealtnägijad liiklusõnnetuse korral toimima kannatanutega? Režissöör Martin Korjus, toimetaja Kadriann Kibus, produtsent Kaspar Kaljas. Tootja Paprika Latino Studios OÜ. Saade valmib koostöös Maanteeametiga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel