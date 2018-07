Punane sekund, 8/10: Libe tee (Eesti 2017)

Talvine ilm ja pimedus on kaks tegurit, mis muudavad auto juhtimise oluliselt keerulisemaks. Soovitusest, et olgem rasketes oludes ettevaatlikumad, pahatihti ei piisa. Millega tuleks arvestada, kui sõidame libedal teel ja halbades ilmastikuoludes? Režissöör Martin Korjus, toimetaja Kadriann Kibus, produtsent Kaspar Kaljas. Tootja Paprika Latino Studios OÜ. Saade valmib koostöös Maanteeametiga.

