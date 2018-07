Punane sekund, 3/10 (Eesti 2017)

Tallinna-Tartu maanteel teetööde piirkonnas möödasõidu sooritamine lõpetas kogenud autojuhi elu. Tallinn-Narva maanteel aga nõudis möödasõit kolm inimelu, kui seda sooritanud auto riivas teist sõidukit tagasireastumisel. Möödasõit on liikluses üks ohtlikumaid manöövreid. Ometi näeme, kui palju “sõelumist” meie maanteedel toimub. Testime, milline ajavõit kaasneb kiirema sõiduga. Kas see kaalub tõesti üle kaasnevad riskid? Režissöör Martin Korjus, toimetaja Kadriann Kibus, produtsent Kaspar Kaljas. Tootja: Paprika Latino Studios OÜ. Saade valmib koostöös Maanteeametiga.

