Jalakäija on liikluses kõige nõrgem osapool: otsasõidul ei kaitse teda turvapadjad ega ka autokere ja tagajärjed on reeglina rasked. Kõige enam hukkus eelmisel aastal liikluses just jalakäijaid - 22 inimest. Saates käsitletavad kolm surmaga lõppenud teeületamist tuletavad meelde, miks peame alati veenduma, et ületame teed õigesti ja õiges kohas. Kuidas seda siis teha?