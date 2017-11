"Prillitoos" kutsub oma vaatajaid taas kaasa lööma heategevusprojektis "Soojalt ja südamest". Teeme paljulapselistele peredele päris oma kätega ühe toreda jõulukingi. See võib olla kas kudum, mänguasi või midagi muud, mis lastele rõõmu teeks. Peaasi, et on uus ja oma kätega tehtud. Pakile kirjutage lisaks aadressile ka oma nimi.