Prillitoos (ETV 2018)

Selgub näiteja Raivo E. Tammel varuks olev tore üllatus. Kunstnik Leili Voll on veel 91-aastaselt nii tegus, et annab iganädalaselt tunde Pärnu kunstikoolis. Juttu tuleb ka lihavõttepühade traditsioonidest ja sellest, kust on tänased kombed üldse alguse saanud.

