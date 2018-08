Prillitoos (ETV 2018)

Sel nädalal oleme veel talispordilainel. Kohtume spordiõppejõu ja treeneri Kaarel Zilmeriga, kes on suusatamisest teinud tõelise rahvusspordi. Saatest ei puudu ka muusika - toimetaja Aivi Parijõgi käib külas pillimeistril ja lõõtsamängijal Heino Tartesel, kes on valmis saanud 100 lõõtspilli. Saatejuht Reet Linna.

