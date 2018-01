Eaka paari Jaan ja Elgi Kriisa koduks on kaunis Saue mõis. Läheme uudistama, kuidas said neist mõisaomanikud ja mil moel on õnnestunud räämas hoone taastada kunagiste hiilgusaegade vääriliseks. Saate persooniloo peategelaseks on seekord hoopis üllatav saatekülaline.