Line-tantsu õpetaja ja selle Eestisse tooja Kaie Seger on tantsima pannud isegi ratastoolis tantsuhuvilised. Läheme külla tema stuudiosse ja teeme tutvust selle omanäolise tantsustiiliga. Kanepi Rahvamaja ajalugu on pikem kui Eesti Vabariigil, nimelt on seal tegutsenud rahvamaja juba 130 aastat. Aivi Parijõgi käis uudistamas, kuidas läheb Eesti vanimal seltsimajal. Saatejuht Reet Linna.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel