Prillitoos (s)

Kohtume pikaaegse spordireporteri Are Elleriga ja meenutame, milliseid emotsionaalseid spordihetki ta on oma pika karjääri jooksul vahendanud. Jõgeval uudistame omanäolist militaarmuuseumi nimega „Pommiauk”. Üks selle asutajatest on Sergei Jerjomin, kes tõelise ajaloohuvilisena oskab rääkida põnevaid lugusid muuseumi esemetest.