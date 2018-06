Prillitoos (ETV 2017)

Kohtume ooperilaulja Pille Lillega, kellega tuleb juttu nii tema enda teest muusikasse kui ka fondist, mille eesmärgiks on luua võimalusi teistele andekatele muusikutele. Aivi Parijõgi vestleb tuntud raadiomehe Vello Läänega, kes on oma pika karjääri jooksul teinud ajakirjanikutööd ka lehes ja televisioonis ning välja andnud hulgaliselt raamatuid. Saatejuht Reet Linna.

