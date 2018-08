Prillitoos (ETV 2018)

Sõjapõgenikuna kodumaalt lahkuma sunnitud Liis Klaar on Eestit alati südames kandnud ja kui meie vabariik taasiseseisvus, tuli ta tagasi ning on siiani aktiivne poliitik ja heategevuses osaleja. Äsja tähistas sarmikas ja sõnakas daam oma 80. juubelit. Saatejuht Reet Linnaga tuleb jutuks nii minevik kui ka tänane päev. Veel näeme saates ühte põnevat raadioaparaatide kogu ja setode oma rahatähti.

