Prillitoos (ETV 2018)

Kohtume pikaaegse spordireporteri Are Elleriga ja meenutame, milliseid emotsionaalseid spordihetki ta on oma pika karjääri jooksul vahendanud. Jõgeval uudistame omanäolist militaarmuuseumi nimega „Pommiauk”. Üks selle asutajatest, Sergei Jerjomin, oskab tõelise ajaloohuvilisena rääkida põnevaid lugusid muuseumi esemetest. Saatejuht Reet Linna.

