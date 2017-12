"Prillitoosi" heategevusprojekt "Soojalt ja südamest" on kogunud hulganisti kaunist käsitööd, et valmistada rõõmu meie suurperedele. Osavad televaatajad on hoolega kudunud, õmmelnud ja meisterdanud kingitusi, mis antakse pidulikult üle Kernu mõisas. Saatejuht Reet Linna.