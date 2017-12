Prillitoos

Nukufilmil on täitunud väärikas 60. juubel ja sel puhul kohtume režissööri ja kunstniku Riho Undiga. Uurime, milliste nippidega luuakse ühte nukufilmi maailma ja räägime sellest, kuidas läheb Eesti nukufilmil täna. Olavi Pihlamägi räägib muusikaloo Kustas Kikerpuust.

Läheme taas koos Jüri-Karl Seimiga avastusretkele Stockholmi metsakalmistule, kus leiab mitmete tuntud eestlaste haudu. Seekord peatume näiteks Eduard Tubina kalmul.

Stuudios on Janek Mäggi, kellega tuleb juttu advendikommetest ja sellest, kust see traditsioon üldse alguse on saanud.

Läheme tänavale „Prillitoosi“ helkureid jagama, et tuletada meelde selle väikese aksessuaari olulisust.

Lia Virkus valmistab seekord maitsva talveõhtuteks sobiva roa kõrvitsast.

Saatejuht Reet Linna.