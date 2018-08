Prillitoos (ETV 2018)

Eesti Vabariigi sünnipäevale mõeldes on saade pisut pidulikum ja vaatab tagasi ajalukku. Saatejuht Reet Linna sõitis Jõgevale, et kohtuda Alo Mattiiseni Muusikapäevade korraldaja ja lauluõpetaja Maret Ojaga. Pärnu kunstnik Leili Voll näitab oma maali iseseisvusdeklaratsiooni väljakuulutamisest. Eesti aumärke tutvustab ajaloolane Hiljar Tammela.

