Prillitoos (S)

Näiteja Raivo E. Tammel on varuks tore üllatus, mis see on, selgub juba saates. Kunstnik Leili Voll on veel 91-aastasenagi nii tegus, et annab iganädalaselt tunde Pärnu kunstikoolis. Räägime Marju Kõivupuuga lihavõttepühade traditsioonidest ja sellest, kust tänased kombed üldse alguse on saanud.