Prillitoos (ETV 2017)

Kohtume Aime Piirsaluga, kelle elu esimesed suured saavutused on jõudnud vaatajate ette filmis "Vehkleja", kus noorukese Marta tegelaskuju on just temast eeskuju saanud. Põnevat lapsepõlvemälestust jagab ka Virve Heinlaid-Orr, keda tunneb küll iga eestlane. Nimelt on just tema kuulus "Viiralti Virve". Olavi Pihlamägi räägib muusikaloo Heli Läätsest. Saatejuht Reet Linna.