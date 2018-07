Prillitoos (ETV 2018)

Pikalt "Osooni" juhtinud Vladislav Koržets on nüüdseks pühendunud oma teistele lemmiktegevustele. Uurime, millega ta tegeleb ja kuidas tal läheb. Jätkame tutvumist kauni Stockholmi metsakalmistuga, kus on oma viimase puhkepaiga leidnud mitmed tuntud eestlased. Peatume näiteks pianisti ja kirjaniku Käbi Laretei ning riigimehe Helmut Maandi haudadel. Saatejuht Reet Linna.

