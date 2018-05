Prillitoos

Ajame juttu Õie Arusooga, kes on pikaaegne kolleeg ETVst ja juba palju aastaid pühendunud saatele „Osoon”. Küsime, miks on just looduse- ja keskkonnateemad talle nii südamelähedaseks saanud. Stuudios on külas klimatoloog Ain Kallis, kes selgitab, milliseid kliimamuutusi võib märgata meil Eestis.