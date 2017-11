Prillitoos

Akrobaat Vello Vaher on alati unistanud viiest lapsest, isadepäeval teeme temaga juttu nii tema suurest perest kui põnevast erialavalikust. Korstnapühkija Juhan Räni annab nõu, kuidas küttehooajale vastu minnes oma ahju korras hoida ning milliste nippidega säästlikumalt kütta.

Vaino ja Kaja Linnus valiti Setomaa aasta vanavanemateks. Uhke tiitliga pärjatud paari usutleb Aivi Parijõgi.

Külastame kingsepp Veera Treimani, kes on pidanud seda ametit peaaegu 40 aastat ja ei kahtlegi, et on leidnud enda jaoks sobiva ala.

Stuudios on külas meestearst Kristjan Pomm, kellega tuleb juttu meeste tervisest.

Saatejuht Reet Linna.