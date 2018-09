Kuulsusega köögis: Evelin Ilvese soolane juustukook

Valmista põhja jaoks liivatainas. Komponendid võib näppida kokku käsitsi või segada kokku köögikombainis. Kui valmistad tainast käsitsi, lase sellel enne vormi panemist umbes pool tundi külmkapis seista. Suru tainas õhukese kihina ca 30x22 cm suuruse koogivormi põhja ja torgi kahvliga augud sisse, et see vormis ei kerkiks. Küpseta põhja u 10 minutit 200 kraadi juures.

"Prillitoos" alustab uut rubriiki "Kuulsusega köögis". Esimene kuulsus, kelle kööki me kaameraga läheme, on Evelin Ilves, kes küpsetab hõrgu soolase juustukoogi.

