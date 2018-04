Konstantin Ivanišvili on ühtede meelest salakaval aferist, teiste sõnul osutab tema tegevus laiemale probleemile. Fakt on, et 59-aastane grusiin ostab süsteemselt kokku elurajoonide teid ja trasse ning maksustab jõuliselt rahvast. Ent nüüd viis ta mängu täiesti uuele tasemele. Miks peavad paljud ärevalt küüsi närima, selgub kolmapäeval kell 20.