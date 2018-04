Eelmisel nädalal kirjutati Tallinna lastehaiglast ilma suurema kära ja pidulikkuseta välja üks väike patsient ning ühtlasi kanti viimane peatükk uskumatu võitluse loosse. See, mida tegi pisike Annabel Sepp, on mitmes mõttes erakordne ja inspireeriv. Vähihaige tüdruk võitles end arstide abil välja peaaegu lootusetust seisust, aga see seitsmeaastane saavutas veel midagi palju enamat. Emotsionaalse loo erakordne finaal kolmapäeval kell 20.00 „Pealtnägijas“.