Pealtnägija

Omapärasest Bitcoini-lossist pidi saama rahvusvaheline krüptorahakeskus, mis koondaks uhke hotelli ja meelelahutuskeskuse näol kokku krüptorahaentusiastid üle maailma. Kuid suurejoonelised plaanid sulasid kokku septembri algul puhkenud tulekahjus, kus mõis põles sisuliselt varemeteks. Üllatav taust on, et samal ärimehel juhtus veidi enam kui aasta tagasi sarnane õnnetus Tallinna vanalinnas. Kus ja kuidas, sellest lähemalt juba kolmapäeval kell 20 "Pealtnägijas".

