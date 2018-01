Mõned nimetavad teda kuningaks, mõned diktaatoriks, aga fakt on, et Aivar Pohlaku ja Eesti jalgpalli vahel saab tõmmata võrdusmärgi. Kuid selle nädala "Pealtnägijas" näitab rekordilised, 25 aastat Eesti jalgpallielu juhtinud mees end ootamatust küljest. Intervjuu, kus ei ole ühtegi tabuteemat, on eetris juba täna kell 20.00.