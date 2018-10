Näeme ja kuuleme, kuidas petised panid püsti Eesti suurima viljapettuse skeemi, mille käigus kavaldati põllumeestelt välja ligi pool miljonit eurot. Kelmid saadi küll kätte ja mõisteti süüdi, kuid sellel lool on ootamatu pööre, mille pärast said paljud kannatanud ka teist korda pügada.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel