Need on kaadrid, kuidas maineka hooldekodu juhataja ja sotstöötaja vanainimeste kontodelt süsteemselt ja suurejooneliselt raha varastavad, et laristada riietele, reisidele, restoranidele ning luksusele. Selle nädala „Pealtnägijas“ harutame lahti, kuidas toimus teadaolevalt suurim ja küünilisem pettus hooldekodus, mille sihikul olid just nimelt eakad. Aga mis on loo puänt? See selgub juba kolmapäeval kell 20.00 ETVs.