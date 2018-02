Kas sina laigiksid mõrva? Me teame, et sotsiaalmeedia on uue põlvkonna reaalsustaju ja suhtlust pöördumatult muutnud, kuid roim sisuliselt otseülekandes on Eestis uus antirekord. Juba fakt, et koolipoiss tapab juhusliku vastutulija ja ärpleb kaadritega sotsiaalmeedias, on jahmatav, aga veel rabavam on, et sellele leidus suhtlusvõrgustikus kümneid kaasaelajaid. Kuidas see võimalik on – küsime "Pealtnägijas" kolmapäeval kell 20.00.