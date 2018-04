Superministeerium, Kalevi staadion, Magdaleena haigla, lasteaed ja koolid. See on vaid väike loetelu rohkem kui 120 hoonest pealinna piirkonnas, mis rajati libapaberitega. Kuigi juba see seik ise on uskumatult jabur, siis tegelikult selgub, et ametnikud teavad, et libapaberite autor on väljamõeldud isik, aga ei saa enda sõnul midagi teha. Sürreaalse kelmiloo kõik faktid kolmapäeval kell 20.00 Pealtnägijas.