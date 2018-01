Järgmises "Pealtnägijas": tüli korteriühistus viis maja kokkukukkumiseni

Tüli korteriühistus on paraku üks kõige sagedasem probleem, millega "Pealtnägija" poole pöördutakse, kuid see, mis juhtus Vana-Kalamaja tänaval Tallinnas, on tase omaette. Jonn korteriühistus viis selleni, et osa majast kukkus kokku! Tänaseks on ajalooline hoone küll väliselt korras, aga tüli veel tulisem ning ülejäänud ühistu rivistunud ühe korteri omaniku vastu, kelle sundkorras lahkumist nad nõuavad. Kuidas mõjutab selle aasta algul kehtima hakanud uus ühistuseadus lootusetult tülli pööranud naabreid, räägime „Pealtnägijas“ kolmapäeval kell 20.00