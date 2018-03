Järgmises "Pealtnägijas": riik ei maksa raske puudega lapsele toitjakaotuspensioni

Kujutage ette, et lapsel on raske puue, ja siis tabab järgmine saatuselöök – üks vanem sureb. Siin hakkab Eesti vabariigis pihta seaduslik absurd. Üldjuhul, kui alaealine kaotab isa või ema, maksab riik toitjakaotuspensioni, aga – nagu näitab 17aastase Gregory ja tema ema juhtum – mitte lapsele, kes juba saab puudega seotud pensioni. Ehk kui terve laps saab vanema kaotuse toetust, siis haige laps mitte – õigemini peab valima ühe kahest. Miks see nii on ja mis edasi saab, uurime „Pealtnägijas“ kolmapäeval kell 20.00.