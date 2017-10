Järgmises "Pealtnägijas": muumiate saladused

Egiptuse muumiad, eriti nendega väidetavalt kaasas käiv needus, on fantaasiat ja uudishimu kütnud aastasadu ja andnud ainest mitmetele kassahittidele. Eesti arheoloogid tegelevad üldjuhul pigem viikingitega kui vaaraodega, kuni Tartu Ülikoolis võeti tänavu kevadel ette Eestis ebatavaline projekt.

Nimelt on ülikooli fondis juba 200 aastat kaks Egiptuse muumiat koos panustega, mille kohta on tegelikult väga vähe teada. "Pealtnägija" jälgis nende uurimise projekti algusest peale, kui oli veel isegi lahtine – äkki lõpeb kõik pettumusega, kui ilmneb, et esemed pole üldse ehtsad? Muumiad paljastavad oma saladused kolmapäeval kell 20.00.