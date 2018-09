Hulk tuntud tervishoiukorüfeesid väidab selle nädala "Pealtnägijas", et alapakkumise teinud riiulifirmad haukasid hiljuti ilma suurema kärata suure tüki Eesti raviturust. Kelle peale näpuga näidatakse, kes supi kokku keetis ja mida see patsientidele tähendab, diagnoosime kolmapäeval kell 20.00 "Pealtnägijas".

