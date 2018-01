41-aastane Martin Helme on liialdamata Eesti sõjakaim poliitik, kelle keelekasutus tekitab üle nädala mõne uue skandaali. Ta tallab mõnuga vastaste konnasilmadel, aga tema intervjuud ette valmistades avastas "Pealtnägija", et EKRE ühe juhtpoliitku enda minevikus on mitu pikantset seika, sh kriminaalasi, kus mängivad rolli kaotsi läinud raamatupidamine ja firma kassast läbi löödud stringid. Muuhulgas saame teada, miks ta vihkab krooniliselt kohtunikke.