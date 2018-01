Jalgpallikuningas Aivar Pohlak vastab "Pealtnägijale" antud pikemas intervjuus, kas talle on kunagi altkäemaksu pakutud ja milline on üldse raha roll tema elus. Ta selgitab ka kiivalt hoitud saladusi erinevate ettevõtete ja enda vahel. Lisaks paljule muule räägib Pohlak, kuidas ta näeb ajakirjanduse tegevust ja miks ta Äripäevale kommnetaare ei anna. Paljude üllatuseks tunnistab Aivar Pohlak intervjuus ka seda, et on kahel korral praeguse Riigikogu esimehe Eiki Nestori jalgpallistaadionilt välja visanud.