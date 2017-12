PN Ekstra: uuri Tondiraba auditit täismahus

Viimane "Pealtnägija" lahkas suurima Tallinna linnale kuuluva spordirajatise, Tondiraba jäähalliga seotud korruptsiooni- ja kuritarvituse kahtlusi. Selle aluseks on linna sisekontrolli harvanähtavalt hävitav audit. Ekstra vindi lisab, miks seisis tuleohtlik dokument toona valdkonda kureerinud abilinnapea Mihhail Kõlvarti lauasahtlis ligi aasta? Kui keegi veel kahtleb, kas ajakirjandus tegi kahtlastele allikatele toetudes sääsest elevandi ja tegu on äkki poliitilise tormiga teeklaasis, siis nüüd on võimalus dokumenti ise lugeda ning omad järeldused teha.