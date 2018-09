PN Ekstra: projekt „Eesti pühak“

Nimelt veel kauem kui unistati Tema Pühaduse külaskäigust Maarjamaale, kestab protsess, et Eesti saaks oma esimese katoliku pühaku – Õndsa Eduardi. Algul õndsaks märtriks ja edasi juba pühakuks loodetakse kuulutada esimese vabariigi ajal tegutsenud peapiiskop Eduard Profittlich (1890-1942) – sakslane, kes eestistus ja jagas meie rahva saatust kõige fataalsemal moel. Aga selgub, et pühaku kandidaadi kaitsmine Vatikanis on keeruline ja närvesööv protsess, kus lisaks – mõistagi – on vaja ka Kõrgema Jõu abi.