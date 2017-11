PN Vana Kuld: kuula, kuidas mustlashüpnotisöör ohvrit töötleb

"Pealtnägija" tegi samast skeemist loo 2008, kusjuures toona õnnestus meil petis ka eksperimendiga kaamerasse püüda nii, et igaüks sai oma silma ja kõrvaga kuulda, kuidas ohvri aju „puuderdatakse“.

Ühelt poolt on uskumatu, et sama asi endiselt töötab, teisalt on positiivne, et nüüd võttis prokuratuur siiski asja menetlusse ja petis sai karistada. Nimelt umbes 10 aastat tagasi selles kuriteo koosseisu ei nähtud, sest – prokuratuuri põhjenduse kohaselt – andsid inimesed raha vabatahtlikult ja kuidas sa tõestad kohtus, et needust ei olnud?!