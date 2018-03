Roohabekas on Eestis uustulnuk, esimest korda nähti teda 1978. aastal. Paarilise valivad roohabekad terveks eluks. Aprilli keskpaigas algab pesitsemine. Pilliroo- või kõrkjatihnikusse ehitatud pessa muneb emaslind 4-8 muna, suve jooksul võib olla 2-4 kurna. On üsna tavaline, et esimesena koorunud pojad aitavad toita viimasena koorunuid.