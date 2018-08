Osoon (ETV 2016)

Masinad on ammu kiviraiduri ameti üle võtnud, kuid üks Saaremaa mees hoiab siiski seda ametit veel au sees. Ants Kaju haamrilöökide all murdub Selgase karjääri kõige kallim, Eestimaa marmoriks kutsutud kivi. Selgase dolomiidi ehitusvõimalused ja ilu peegeldub Angla ning Kaali majades - miljonite aastate vanune loodus on jõudnud seina. Pärnu lahe koha on väga väike, sellega ei ole rahul ei kalurid ega ka kalauurijad. Mis on selle põhjus? Loodusfotograaf Arne Ader jälgis oma aia kontpuul toimetavaid linde. Mitte edevus ei too linde kaamera ette, vaid ikka tühi kõht. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Kadri Hinrikus, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Meelis Mikker, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.