Osoon (ETV 2018)

Muhumaa majade visiitkaart on rookatused ja kohalik mees Mihkel Ling on juba 15 aastat neid ehitanud nii oma kodusaarel, kui ka üle Eesti ning samuti Soomes. Roo niitmisega ei koguta mitte ainult ehitusmaterjali, vaid luuakse elupaiku paljudele liikidele. Väikesed niidetud lapid pilliroolaamadel moodustavad kauni mosaiikmaastiku. Ol Pejeta looduskaitsealale Kesk-Keenias on salaküttide eest varjule toodud ohustatud liike. Siin elavad ka kolm viimast põhja valge-ninasarvikut. Isase haigestumisega on kadumas lootus väljasuremisohus loomad päästa. Roohabekas on Eestis uustulnuk, esimest korda nähti teda 1978. aastal. Paarilise valivad roohabekad terveks eluks. Aprilli keskpaigas algab pesitsemine. Pilliroo- või kõrkjatihnikusse ehitatud pessa muneb emaslind 4-8 muna, suve jooksul võib olla 2-4 kurna. On üsna tavaline, et esimesena koorunud pojad aitavad toita viimasena koorunuid. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Martin Vesberg. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Ants Tammik ja Martin Vesberg, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.