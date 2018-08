Osoon (ETV 2016)

Saareretkega oleme jõudnud meie teejuhi Tiit Leito päriskoju - Hiiumaa laidudele, kus Tiit töötas aastakümneid Hiiumaa laidude maastikukaitseala juhatajana. Harilaiul ööbimine kuulub Tiidu laidudel käimise traditsiooni juurde. Praegu tundub uskumatuna, et Eesti I Vabariigi ajal oli angerjas eksportartikkel, mida müüdi tonnide viisi Euroopasse. 95% kogu saagist püüti rannikumerest, nüüd aga looduslikku angerjat enam ei näe, Võrtsjärve asustatakse klaasangerjat. Kiilide pulmad toimuvad isaste kindla taktikepi all. Kui emane leitud, siis kõigepealt tehakse süütusekontroll. Loodusfotograaf Urmas Tartes püüdis selle keerulise paaritumise ka pilti. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Kadri Hinrikus, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Madis Reimund, helirežissöörid Jüri Vaher ja Antti Mäss, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel