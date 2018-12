Must-toonekurg on Eesti ürglooduse ilmekaim linnuliik, kelle arvukus on kahjuks pidevas languses. Eestimaa Looduse Fondi talgulised tulevad linnule appi, et puhastada musta-toonekure söögikohti. Antarktika ekspeditsioonil tutvume kohaliku loomastikuga ja uurime, kuidas liustike sulamine mõjutab loomade elu. Elav, liikuv ja häälekas kiivitaja tõmbab oma emotsionaalsusega mööduja tähelepanu.

