Merevee happesus on probleemiks nii Läänemeres kui ka Vaikses ookeanis. Kuigi mõju on piirkondadele ja selle elustikule erinev, on põhjused samad - ülemäärane CO2 lahustub meres. Eesti merebioloogid Jonne Kotta ja Georg Martin on ookeaniekspeditsioonil Uus-Meremaal, et uurida liikide vastupanuvõimet happelisemaks muutuvale merekeskkonnale. Puukoristaja on üks veider lind, kellele meeldib puutüvel liikuda pea alaspidi. Pesaehitusele ta aega ei raiska, vaid kasutab vanu rähnipesi, mugavuse mõttes vooderdab need rohu, lehtede ja sulgedega.

