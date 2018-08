Osoon (ETV 2016)

Mai on looduskaitsekuu, selle aasta keskseks teemaks on loodusest võõrandumine. Veendumaks, kuidas asjad tegelikult on, kutsus keskkonnaminister Marko Pomerants Saaremaa noored loodusesõbrad Paukjärve matkarajale. Loodusfotograaf Remo Savisaar õpetab loodust pildile jäädvustama. Karl jälgib kuldnokapere kevadisi toimetusi. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Ants Tammik ja Madis Reimund, helirežissöörid Jüri Vaher ja Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

