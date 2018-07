Loodusepäev Osooniga: Oma puu. Valdur Mikita (ETV 2018)

Eestlastel on üks ilus komme - nad armastavad suuri puid vaadata ja neid kuulata. Kirjanik Valdur Mikita võrdleb seda kunstinäituse külastamisega. Kui tahame midagi väga armast ja isiklikku mäletada, siis me istutame puu. Mikita arvates võiks igal inimesel olla oma hingepuu. Isiklik side puuga aitab mõtteid korrastada ja saada paremaks. Kahjuks hakkavad Eesti maastikust ära kaduma suured puud, see võikski olla üks põhjus oma puu istutamiseks. Nii mäletavad lapselapsed meid ka saja aasta pärast.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel