Osoon (ETV 2016)

Etioopias on kohvi valmistamine tund aega kestev keerukas ja rohkete traditsioonidega tseremoonia. Kohvi joomine on sotsiaalne tegevus, mille käigus arutatakse olulisi küsimusi. Just sel ajal üllatasid "Osooni" meeskonda hüäänid. Eestimaa Looduse Fondi vapilooma lendoravat on looduses aina vähem näha. Erinevatel andmetel on Eestis alles jäänud vaid 150-200 looma. Mõnede teadlaste arvates on aastaks 2020 lendorav Eestist kadunud. Mida teha, et see nii ei juhtuks? Karli kaamera ette jäi söögiplatsil tegutsev merikotkas. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund, Karl Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.