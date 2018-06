Osoon (ETV 2017)

Ka loodusesõbrale võib üksinda üksikul rabasaarel ööbimine olla pisut hirmutav. Vaatame, kuidas sellega saab hakkama saatejuht Kristo Elias. Vähipüük oli vanasti heinaaja mõnus ajaviide, mis täitis ka kõhtu. Ja vähki oli palju, räägitakse, et ühe kuuga võis teenida sulase aasta palga. Milline oli aga selle suve ühe mõnusa õhtu vähisaak Väinjärvel? Võilill on heaks toidulauaks paljudele putukatele, aga kus palju tegelasi koos, seal ikka midagi juhtub ja vahel üsna dramaatilist. Autorid Kristo Elias, Sander Loite ja Hannes Rohtma. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Meelis Mikker, Madis Reimund ja Hannes Rohtma, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.

