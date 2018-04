Eesti asend Euroopa kaardil on eriline, asume lindude suurte kirde-edela ja põhja-lõunasuunaliste rändeteede keskpunktis. Kabli linnujaam on linnumeeste keeles põhja-lõunasuunaline pudelikael ja siin on lindude rännet jälgitud juba 50 aastat. Praegu on ornitoloogidel kibekiired päevad, sest kõik kevadrändel olevad linnud tuleb üle lugeda.

Rekordpäeval on loendatud ligi 100 000 lindu. Kevadel liiguvad konnad talvituspaikadest kudealadele, aga ehmatus on suur, kui kudetiiki enam polegi - laienev ehitustegevus võtab tihtipeale konnadelt elupaigad. Eestlastel on üks kaunis komme - kui vaja midagi väga isiklikku ja armast meenutada, olgu see lapse sünd või oma kodu loomine, siis ta istutab puu. Kirjanik Valdur Mikita arvab, et igal inimesel võiks olla oma hingepuu.

Autorid Kristo Elias, Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Meelis Mikker, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.